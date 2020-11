Era andato con un amico a correre in montagna, fuori dai rispettivi Comuni di residenza. L’escursione però è finita in tragedia: la morte dell’altro runner, precipitato in un dirupo. Ciò nonostante i carabinieri hanno multato il runner 36enne di Castello dell’Acqua (Sondrio) per non aver rispettato il Dpcm anti Coronavirus, dopo che questi aveva chiamato il soccorso alpino.