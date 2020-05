L’Italia da due giorni è nella fase dell’emergenza Coronavirus, alcune norme restrittive rimangono, ma non tutti le rispettano. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero”, un vigile a Roma si è recato nel suo ufficio con la moglie, per farle praticare l’attività di estetista, nonostante il tutto non si potesse fare viste le norme anticoronavirus. La donna curava la manicure delle colleghe che erano rimaste prive della loro professionista di fiducia. L’uomo sarà giudicato a livello disciplinare davanti al tribunale del Tempio di Giove (indirizzo in cui ha sede il Dipartimento Risorse umane del Campidoglio. Sia lui che la moglie sono stati, inoltre, sanzionati per la violazione delle disposizioni del Governo in materia di libera circolazione, la donna anche per avere espletato un’attività vietata, se non l’esercizio abusivo della professione. Sanzioni che vanno da un minimo di 400 a un massimo di tremila euro.