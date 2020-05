Il Coronavirus sta portando pesantissime conseguenze a livello economico. Secondo quanto riporta “Il Messaggero” anche il santuario di Lourdes in Francia è in crisi e ha un passivo di 8 milioni di euro. Il santuario non ha nessuna entrata al momento, ad eccezione della generosità dei pellegrini. In questi due mesi di chiusura totale, sono stati preservati i posti di lavori delle persone impiegate nei vari settori al santuario, dagli operai ai giardinieri.