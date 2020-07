A Trastevere (Roma) bande di ragazzi travestiti come in Arancia Meccanica si aggirano nella notte sputando su maniglie e citofoni delle abitazioni del quartiere. “Questi ragazzi sono energumeni, non riusciamo a fermarli. Le abbiamo provate tutte, con denunce a ripetizione. Sono terrorizzata, barricata in casa”, racconta al “Corriere della Sera” Fiorenza Cipollone, costumista che vive a Trastevere. Tra i residenti del quartiere, infatti, è alto il timore di contagiarsi e contrarre il Covid per via di queste azioni. “I livelli di violenza toccati ogni notte, ormai non più soltanto nel fine settimana – denuncia la donna al quotidiano di via Solferino – sono inimmaginabili”. I ragazzi arrivano da ogni dove, dalla periferia o anche da fuori città “vestiti tutti uguali, come in Arancia meccanica, con al polso un pugno di ferro” e “organizzano vere e proprie gare, prendendo la mira, e ti sputano sulla maniglia o sul citofono, con la speranza di attaccarti il Covid. Abbiamo presentato un esposto in Procura e uno ai carabinieri e stiamo aspettando riscontri. Il bar qui vicino sta raccogliendo firme per tutelare il decoro del rione e l’attività degli esercenti perbene, anche loro penalizzati da tanto caos”