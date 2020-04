Lo ha annunciato questa sera l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio dopo l’aumento dei contagi, la maggior parte dei quali nella struttura sanitaria. Negli ultimi giorni sono 86 i casi di coronavirus registrati complessivamente, mentre 4 i decessi. Al fine di limitare la diffusione della pandemia, “è stata firmata l’ordinanza che impone con decorrenza immediata ulteriori misure di contenimento circa la struttura sanitaria San Raffaele nel comune di Rocca di Papa”. L’ordinanza, come riporta Fanpage.it, “sarà valida fino al 28 aprile e dispone misure che prevedono un cordone sanitario intorno alla struttura con divieto di accesso all’area interdetta salvo che da parte di fornitori e operatori che devono rispettare perentoriamente alcune indicazioni: contingentamento degli accessi, controllo giornaliero di tutto il personale mediante termoscanner e saturimetro. Alla Asl Roma 6, considerata l’alta presenza di pazienti positivi e allo scopo di ridurre molteplici spostamenti di degenti in condizioni di fragilità, è demandata la valutazione di ogni iniziativa utile a destinare l’intera struttura o parti di essa all’assistenza di pazienti COVID-19 positivi e in accordo con il sindaco, ogni altra azione ritenuta necessaria in caso di modifica della situazione epidemiologica – continua il comunicato. Saranno tre gli accessi controllati: il primo in direzione Rocca di Papa, il secondo in direzione Velletri e il terzo in direzione Roma. Tutto il personale del San Raffaele, anche quello ausiliario, sarà sottoposto a tampone” si legge.