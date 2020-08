Due sanzioni per un totale di 4200 euro sono state inflitte ad un ristorante spagnolo, a Valencia, per aver offerto cibo gratuito alle famiglie bisognose durante la quarantena. Una notizia che potrebbe sorprendere molti, ma in questo caso la beneficenza fatta dal ristorante La Lusitana Tasca non è stata particolarmente apprezzata dalla polizia locale.

Come riportato da “Notizie.it”, lo scorso marzo i gestori del locale avevano contattato la Croce Rossa ed alcuni associazioni di volontariato, decidendo di rimanere aperti per permettere a famiglie in difficoltà economiche di poter usufruire di un pasto già pronto, in modo totalmente gratuito. Al ristorante è stato contestato il fatto di aver violato le norme dei decreti d’emergenza, ma i gestori hanno respinto con fermezza le accuse: «Abbiamo rispettato tutte le norme di sicurezza. Il ristorante era aperto solo per le operazioni, strettamente necessarie, di cucina e distribuzione. Inoltre, abbiamo stabilito dei protocolli rigidi: una sola persona per nucleo familiare, utilizzo di dpi e distanziamento in coda durante l’attesa per ritirare il cibo. Ci siamo comportati in maniera corretta, volevamo fare del bene e invece ci siamo ritrovati degli agenti di polizia locale che ci hanno insultato e minacciato, dicendo di voler fare il possibile per farci chiudere. Nessuno si è preoccupato di accertarsi che stavamo facendo un’attività senza alcun scopo di lucro».

Secondo la polizia locale però l’infrazione sarebbe collegata all’asporto, scelto come metodo per la distribuzione del cibo, dato che l’amministrazione comunale di Valencia aveva consentito esclusivamente le consegne a domicilio.