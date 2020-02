La Lega Pro attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato il rinvio di ben 35 partite del campionato di Serie C. Non si giocheranno dunque i match in programma dal 26 febbraio al 2 marzo, con i vertici del campionato subcadetto che hanno già deciso le date per i recuperi a meno di ulteriori stop.

L’emergenza Coronavirus in Italia continua ad avere effetti sul calcio. In attesa di capire cosa accadrà per i prossimi match di Serie A e Serie B, è arrivato il comunicato ufficiale della Serie C. La Lega Pro ha infatti annunciato il rinvio di 35 partite in programma dal 26 febbraio al 2 marzo. Tutte le partite, a meno di ulteriori stop, saranno recuperate nelle giornate di mercoledì 11 marzo, mercoledì 18 marzo e martedì 14 aprile