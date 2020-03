Sul sito della Clara Lionel Foundation, si annuncia che verranno donati 5 milioni di dollari. Questi saranno divisi tra l’Organizzazione mondiale della sanità e associazioni tra cui Direct Relief, Feeding America, Partners in Health e l’International Rescue Committee. Di seguito il comunicato, riportato da “repubblica.it”:”All’inizio di quest’anno non avremmo mai potuto immaginare come Covid-19 avrebbe alterato così drammaticamente le nostre vite. Non importa chi sei o da dove vieni, questa pandemia può colpire tutti. E per le persone più vulnerabili al mondo il peggio potrebbe ancora venire”. Questi soldi serviranno per acquistare i dispositivi di protezione per medici e infermieri, finanziare laboratori diagnostici e terapie intensive degli ospedali, sostenere le banche alimentari che operano nei paesi più poveri del mondo come Haiti e Malawi. Rihanna inoltre, pochi giorni fa, aveva donato 700mila dollari alle Barbados per acquistare ventilatori polmonari. Di seguito il comunicato integrale apparso sul profilo Instagram della fondazione: