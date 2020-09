L’emergenza Coronavirus continua a colpire anche il mondo del calcio, infatti è stato ricoverato per aver contratto il virus Gennaro Sardo, team manager del Chievo Verona. Secondo quanto riporta “Il Corriere di Verona” le sue condizioni fortunatamente non sembrano preoccupanti. Ad oggi intanto rimangono 3 i positivi in casa clivense.