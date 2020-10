Il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha parlato durante il programma Omnibus de “La 7”.

«Le misure contenute nell’ultimo Dpcm sono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento».





«Le misure – ha aggiunto – vanno prese in modo proporzionato alla circolazione del virus e il virus in questo momento in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato».