Nel corso di una conferenza stampa, ha parlato della situazione legata al Coronavirus l’assessore alla Sanità Ruggero Razza. Ecco qui di seguito le sue parole: «Noi abbiamo immaginato un picco di contagio tanto per la terapia intensiva e gli ospedali Covid, anche grazie alle strutture alberghiere per i dimessi. Noi siamo pronti già oggi per supportare 213 posti in terapia intensiva, e si estenderà fino a 587 posti, quindi più che raddoppiato. Con questo piano la nostra Regione raddoppia i posti. Ora tutte le province, nel piano, vengono portate per potersi gestire autonomamente. Nella prima settimana di aprile avremo pronti 246 posti in terapia intensiva. L’ultimo step, perchè dobbiamo immaginare l’evoluzione, avremo altri 128 posti di terapia intensiva. In questo modo abbiamo accompagnato “la curva”. Non è mai successo che un cittadino siciliano non trovasse cure, e useremo la stessa logica anche con i pazienti positivi. Dobbiamo preparare al nostro sistema per la selezione del personale. Siamo pronti ad avere circa 2800 posti letto, che si apriranno a ciclo continuo con la seconda e la terza settimana di aprile, dove appunto ci dovrebbe essere il picco. Ma queste sono previsioni matematiche, se riusciamo con il contenimento i numeri potrebbero essere inferiori. Nessun sistema sanitario regionale ha mai pensato di affrontare in questo secolo questa epidemia. Siamo comunque molto ottimisti sull’evoluzione di questo piano, ma è fondamentale che tutti i cittadini rispettino le regole».