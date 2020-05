A Rieti un giovane positivo al virus è uscito per una serata con gli amici all’insegna della movida. Il ragazzo, 24 anni, I.A. – queste le sue iniziali – ha ricevuto una denuncia dalla Polizia di Stato. La Polizia infatti l’ha sorpreso a violare il divieto assoluto di allontanarsi dalla sua abitazione. Stando a quanto riferito da “Teleclubitalia.it”, gli agenti della Volante della Questura di Rieti stavano facendo un giro di controllo nella giornata di sabato, 16 maggio, quando hanno notato in una centralissima piazza del capoluogo un assembramento di ragazzi in violazione delle norme anti-covid. Durante il controllo,uno dei giovani, identificato per I.A., di anni 24, è risultato destinatario di un provvedimento di isolamento domiciliare. Infatti era positivo al Covid-19. Gli agenti a quel punto hanno immediatamente invitato il giovane a far rientro presso il proprio domicilio, nel suo stato di isolamento, al fine di evitare che potesse contagiare altre persone presenti in città. In caso di condanna, il giovane dovrà scontare la pena dell’arresto dai 3 ai 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5mila euro. Qualora inoltre le autorità sanitarie accertassero che abbia contagiato altre persone, risponderà di epidemia colposa. La pena prevista è, in questo caso, la reclusione da uno a 10 anni o, in caso di morte del contagiato, la pena della reclusione da 3 a 15 anni. In quarantena invece gli amici che erano con lui. Tre giovani, infatti, verranno sottoposti da parte della Asl di Rieti ad un isolamento domiciliare necessario per prevenire l’eventuale diffusione del contagio.