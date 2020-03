Come riportato da “CataniaToday” al momento sono 18 i casi positivi al coronavirus in Sicilia. Sono i numeri forniti dalla presidenza della Regione Siciliana. Sia a Palermo che a Catania sono state individuate aree per una eventuale quarantena di gruppi. Sono stati trasmessi all’Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania). Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare.