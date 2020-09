Si va verso la proroga dello stato d’emergenza.

I contagi da coronavirus nel nostro Paese continuano a crescere, ma la situazione è ancora sotto controllo, ma per il governo la proroga dello stato d’emergenza è l’unico modo per “gestire” la pandemia.

La prossima settimana a Palazzo Chigi si farà il punto sull’andamento dei contagi seguito alla riapertura delle scuole e si discuterà anche della questione degli stadi, ma una proroga viene data ormai per scontata.

Prima ancora della scadenza dello stato d’emergenza fissata per il 15, il 7 ottobre, come riporta “Teleclubitalia.it”, cessa il dpcm che ha fissato le misure per contenere il contagio e che vieta anche la presenza del pubblico negli stadi o nelle discoteche. Il governo, sentito il Comitato tecnico scientifico, dovrà quindi mettere mano ad un nuovo pacchetto di misure che potrebbero non essere le stesse in scadenza. Ovvio pensare che l’obbligo delle mascherine, il distanziamento, l’uso dei dispositivi di protezione, la capienza nei mezzi pubblici non cambieranno.