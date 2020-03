I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare. Purtroppo anche nel Comune di Corleone si registra il primo contagio. A segnalarlo è la stessa Amministrazione tramite la propria pagina Facebook. Ecco quanto scrive: “Si comunica alla cittadinanza che, nella notte, è stato confermato dalle autorità sanitarie il primo caso di coronavirus all’ospedale di Corleone. Si tratta di una persona non residente a Corleone. Il primo tampone a cui è stata sottoposta è risultato positivo ed è stato inviato a Roma all’istituto Spallanzani per ulteriori conferme. Invitiamo la cittadinanza a non allarmarsi, a seguire le regole di igiene già note e di attenersi alle misure precauzionali del presidente del Consiglio, come evitare gli spostamenti non necessari. Il pronto soccorso dell’ospedale è stato chiuso durante la notte per la sanificazione e dalla 8 è nuovamente operativo. Dall’ospedale raccomandano di recarsi al pronto soccorso solo ed esclusivamente per casi di necessità. Si ricorda inoltre che per chi accusa sintomi riconducibili al Covid-19 c’è un ingresso dedicato da via Papà Giovanni. Ulteriori informazioni saranno diffuse non appena disponibili attraverso i canali istituzionali del Comune”.

Di seguito il post del Comune siciliano: