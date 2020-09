Il Coronavirus è arrivato anche a Piana degli Albanesi. A comunicarlo è stato il sindaco Rosario Petta attraverso un video pubblicato il suo profilo facebook. Si tratta di un giovane che, per motivi lavorativi, è entrato in contatto con una persona positiva. Il ragazzo, al quale auguriamo una pronta guarigione, non presenta alcun sintomo. In basso il video in questione.