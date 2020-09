Continua l’emergenza Coronavirus in Sicilia, in particolare preoccupa il focolaio di Palermo nella missione Speranza e Carità di Biagio Conte. Al momento, secondo quanto riporta la “Repubblica” ci sono 37 positivi. Intanto c’è la polizia a presidiare il centro di accoglienza, inoltre i migranti positivi si rifiutano di andare all’Hotel San Paolo per la quarantena.