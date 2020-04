Il covid-19 può sopravvivere a lungo sulle superfici, anche per ore. Da questo presupposto sono iniziate le raccomandazioni sull’uso dei guanti e sull’importanza di lavarsi spesso le mani. Il virus della Sars, come riportato in uno studio del 2010 dell’American Society for Microbiology sopravviveva a bassa umidità e con temperature inferiori a 4 gradi C°. Ma quando si acquista un prodotto in un supermercato frequentato ogni giorno da tante persone, si potrebbe portare in casa del cibo contaminato? Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano e virologo dell’università Statale di Milano, ha risposto così a questa domanda: «Se acquistare cibo per poi sistemarlo in frigorifero o nella dispensa, comporta dei rischi? Direi di no. Non ci sono rischi maggiori rispetto ad altre situazioni. La regola resta sempre la stessa: lavarsi le mani e non portarle mai alla bocca».