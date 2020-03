C’è anche un vescovo francese tra i contagiati dal nuovo coronavirus, si tratta di monsignor Emmanuel Delmas, vescovo della diocesi di Angers, nella regione dei Paesi della Loira. A quanto riportano i quotidiani francesi, il prelato si sarebbe sentito male subito dopo un suo viaggio a Roma, dove era stato per far visita a Papa Francesco. “Ha avvertito i primi sintomi durante il suo soggiorno a Roma la settimana scorsa, quando era in visita ad limina in Vaticano” riporta il quotidiano francese La Vie. Si tratta di un incontro programmato il 9 marzo scorso. Il vescovo francese attualmente è in isolamento ma non avrebbe sintomi gravi. “Colpito in maniera leggera da Covid-19, il suo stato non suscita preoccupazione al momento”, fa sapere la diocesi. Anche per gli altri 28 vescovi che lo accompagnavano sono scattate misure preventive. Secondo quanto ricostruito, al momento dell’incontro, in Vaticano erano state già adottate tutte le misure necessarie per evitare contatti ravvicinati, ma oltre all’udienza a Santa Marta col Pontefice, i vescovi francesi avevano avuto incontri con diversi prelati in Vaticano.