Incredibile quanto successo a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca, una ragazza appena rientrata dalla Grecia senza aspettare il tampone è andata in discoteca, ma la mattina dopo è risultata positiva al Coronavirus. Secondo quanto riporta “La Nazione”, è intervenuta sulla questione l’assessore alla Sanità, Stefania Saccardi, che ha detto: ” Per chi contagia esiste il reato di epidemia. In relazione al grave episodio che si è verificato” alla discoteca Seven Apples di Marina di Pietrasanta (Lucca) “e visti i risultati dell’indagine epidemiologica, dalla quale emerge una evidente mancata applicazione, da parte dei gestori della struttura, dell’ordinanza regionale n.65 del 2020, in considerazione del numero delle persone coinvolte e del pericolo per la salute pubblica, la direzione aziendale si è messa in contatto con l’Amministrazione comunale di Pietrasanta, invitando il sindaco a intensificare i controlli come previsto anche nell’ordinanza della Regione Toscana”.