L’emergenza Coronavirus non accenna a fermarsi in Sicilia, i contagi continuano ad aumentare. Secondo quanto riporta “Catania Today” ci sarebbe 2 positivi nel comune di San Giovanni La Punta in provincia di Catania. Ad annunciarlo è stato il sindaco del comune, di seguito le sue parole: “Uno dei due positivi è ricoverato in ospedale mentre l’altro si trova in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Ci viene rassicurato che gli stessi saranno contattati e seguiti giornalmente dal personale sanitario preposto a gestire tali misure emergenziali”.