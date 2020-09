Anche Marta Fascina è risultata positiva al Covid. La compagna dell’ex premier e parlamentare di Forza Italia Silvio Berlusconi si trova ora in isolamento ad Arcore. Stando a quanto riferito da “Notizie.it”, anche lei, come il leader di Forza Italia, sarebbe asintomatica e non avrebbe rinunciato al lavoro in una fase tanto delicata per il partito, le settimane che precedono il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni regionali.