Il conduttore televisivo Piero Chiambretti, mostrandosi per la prima volta in foto dopo aver sconfitto il coronavirus, si definisce “Steso”. Il conduttore di “Cr4 La Repubblica delle donne”, ha pubblicato su Instagram un’immagine che lo ritrae steso sul letto, con il viso segnato dalla stanchezza e dalla lotta contro il virus. Manca il suo solito sorriso, sostituito dalla tristezza per la perdita della madre Felicita: a differenza sua, lei non è riuscita a vincere la battaglia contro il Covid-19. Tantissimi i messaggi d’affetto e di sostegno lasciati nei commenti dai suoi fan ma anche da tanti colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Di seguito il post: