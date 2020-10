Come riportato da “Il Corriere dell’Umbria” una festa studentesca in via Alessi, a Perugia, il 1 ottobre, ha dato il via ad un cluster che sta interessando la comunità spagnola presente a Perugia.

Un caso di contagio che si estende a 27 soggetti. Un focolaio isolato nei giorni scorsi dal servizio epidemiologico dell’Usl 1. Ma le verifiche vanno avanti, anche ieri sono stati effettuati altri tamponi. Una studentessa Erasmus positiva avrebbe dato il via alle ricerche dei contatti.





Con i contagi scovati nel giro di una settimana. Tutti sono in isolamento negli appartamenti dove sono ospitati, a Perugia. In quarantena preventiva oltre 70.