Come si legge su “Notizie.it” ecco svelato il motivo per il quale le mascherine a 0,50€ sono introvabili. Nonostante il prezzo calmierato imposto dal Governo Conte e l’annuncio di una distribuzione capillare su tutto il territorio grazie ad accordi raggiunti con negozi della grande distribuzione e farmacie, le mascherine da 50 centesimi sembrano proprio non essere a disposizione dei cittadini. Ed è per questo che sui social network, negli ultimi giorni, in moltissimi si sono lamentati di questa mancanza. Del resto, le aspettative erano molto alte dopo le dichiarazioni del Commissario Domenico Arcuri. Ma perché queste mascherine da 50 centesimi sono introvabili? Il presidente di Federfarma Marco Cossolo è il primo che esce allo scoperto. “È da almeno quindici giorni che gli importatori non le consegnano più“, esordisce. Il motivo è pura economia di mercato: poiché due settimane fa è circolata l’indiscrezione che il governo ne avrebbe mitigato il prezzo, i broker hanno smesso di lavorare con l’Italia non potendo fissare un costo a loro conveniente.