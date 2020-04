L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma e forse cristallizza l’andamento al ribasso dei contagi registrato nei giorni scorsi: per la prima volta dall’inizio della pandemia da Coronavirus non sono stati testati nuovi positivi all’infezione. Ma il numero delle vittime è ancora stabile, in lieve rialzo rispetto all’ultimo dato. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 454 persone (ieri erano 433), il numero complessivo delle vittime sale dunque a 24.114. Come detto, per la prima volta non si registrano nuovi contagi tra le persone sottoposte a tampone: dunque la categoria degli “attualmente positivi” scende di 20 unità (ieri si erano registrati +486 nuovi positivi) e si attesta complessivamente a 108.237 malati di Covid-19 (ieri erano a quota 108.257).

Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 181.228, con un incremento di +2.256 in un giorno (ieri erano 178.972 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di +3.047 persone colpite dal virus). Quanto ai tamponi, sono stati effettuati 41.483 tamponi in 24 ore, ieri i test effettuati in un giorno erano stati 50.708. Il totale dei test effettuati è dunque arrivato a quota 1.398.024.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

34.587 in Lombardia

13.522 in Emilia Romagna

14.557 in Piemonte

10.061 in Veneto

6.568 in Toscana

3.496 in Liguria

3.212 nelle Marche

4.365 nel Lazio

3.019 in Campania

1.929 a Trento

2.810 in Puglia

1.190 in Friuli Venezia Giulia

2.210 in Sicilia

2.062 in Abruzzo

1.540 a Bolzano

424 in Umbria

854 in Sardegna

828 in Calabria

548 in Valle d’Aosta

242 in Basilicata

213 in Molise