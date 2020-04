L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte, anzi a volte si vedono cose molto strane. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia”, ieri un uomo è stato sorpreso a Portopalo mentre passeggiava con il cavallo per le strade del comune. L’uomo si è giustificato dicendo che l’animale doveva uscire, una scena alquanto bizzarra.