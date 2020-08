Due turisti stranieri prima di partire fanno il tampone e subito dopo con molta leggerezza si mettono in viaggio e raggiungono le Eolie. E a Lipari gli viene comunicato di essere positivi al Covid 19. Lo ha riferito il sindaco Marco Giorgianni

«I due vacanzieri – precisa in sindaco – dopo aver fatto il giro d’Italia (aereo-mezzo pubblico-aliscafo) hanno raggiunto Lipari e hanno avuto comunicato che i tamponi sono risultati positivi. Immediatamente sono stati messi in quarantena nell’alloggio che avevano prenotato, così come anche le persone con cui hanno avuto contatti. Per l’aliscafo sanificazione straordinaria. Le verifiche ovviamente continuano».

Il sindaco Giorgianni si è anche soffermato sul caso covid che ha interessato un marittimo della Liberty Lines ed ha riferito che «stamane sono stati effettuati 26 tamponi tra i due equipaggi dell’aliscafo e persone che hanno avuto contatti con il liparoto. E ora attendiamo l’esito».