Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, ha notato in farmacia dispositivi di protezione individuale non a norma e ha deciso di avvertire immediatamente la guardia di finanza. È grazie alla segnalazione di un cittadino che i finanzieri hanno scoperto e sequestrato uno stock di mascherine artigianali, poste in vendita in violazione delle norme riportate nel Codice del consumo.

Gli uomini della guardia di finanza hanno trovato all’interno dell’attività 74 mascherine confezionate artigianalmente dal titolare dell’attività e poste in commercio prive del nome e della sede legale del produttore ufficiale e delle altre informazioni obbligatorie, in violazione della disciplina del Codice del consumo.

Tutta la merce è stata sequestrata e il rivenditore è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa che ammonta ad un massimo di 25 mila euro.