Allenamenti sospesi alla palestra Athletic Center di via Principe di Paternò a Palermo.

Uno degli iscritti ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19. La struttura è stata chiusa per otto giorni.

Ecco la nota inviata ai soci: “La direzione ritiene opportuno chiudere i locali per un periodo di otto giorni. È già stata fatta comunicazione all’Asp, da cui aspettiamo comunicazione su come procedere. Al di là delle sanificazioni giornaliere, settimanali e mensili già fatte, ne abbiamo predisposta una ulteriore prima della riapertura. Tutto lo staff per intero si è sottoposto al tampone con risultato negativo. Ci auguriamo quanto prima di riprendere la normale vita sportiva in sicurezza”.