Sono sei al momento le persone identificate e denunciate per la grigliata sul tetto allo Sperone. Secondo quanto riporta “GDS.it”, sono accusate di danneggiamento e accensioni pericolose. Sono state inoltre multare per violazione delle misure anticovid. Inoltre, rischiano ulteriori contestazioni a causa delle poche protezioni del terrazzo, è al vagli tal questione della potestà genitoriale vista la presenza di minori in situazione di pericolo.