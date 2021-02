Iniziata la campagna di vaccinazione al “Policlinico Paolo Giaccone per gli over 80.

Secondo quanto riporta “Live Sicilia”, il primo vaccinato è stato Giuseppe Abate, uomo di 82 anni. Le vaccinazioni si svolgono nei locali dell’istituto di Igiene. Saranno 102 ogni giorno le persone over 80, prenotate tramite il portale di Poste Italiane a cui sarà somministrato il vaccino: il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Le persone in lista per la vaccinazione sono quelle che si sono prenotate attraverso il portale dedicato Aziendale. Un percorso logistico, quello strutturato all’interno dei locali di via del Vespro per ospitare la fascia di popolazione più fragile, pensato per evitare attese.