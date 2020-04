Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, la polizia ha scoperto e sequestrato una palestra abusiva che un 50enne di Villabate aveva allestito, senza alcuna autorizzazione e nonostante i divieti imposti dall’emergenza coronavirus, in passaggio Nicola Barbato, nel quartiere Brancaccio. A scoprirla sono stati gli agenti del commissariato Brancaccio durante i servizi di controllo del territorio, potenziati proprio per garantire il rispetto delle misure restrittive anti-Covid 19. I poliziotti hanno notato l’atteggiamento sospetto di un uomo, che, vedendoli arrivare, ha repentinamente chiuso il portoncino di un edificio, come se volesse nascondere ciò che c’era all’interno. Gli agenti hanno comunque notato, anche a distanza, la presenza di un locale illuminato con all’interno alcuni macchinari per allenarsi, come quelli che si usano nelle palestre. Entrati all’interno, si sono trovati davanti una vera e propria palestra abusiva, ma allestita di tutto punto con attrezzature sportive, panche, pesi, specchi e luci diffuse. Durante il controllo, nella struttura, oltre al gestore, c’erano anche due “clienti”, che sono stati a loro volta sanzionati perché hanno trasgredito i divieti anti-Coronavirus. Il gestore, dopo essere stato identificato, è stato sanzionato anche per mancata autorizzazione. La palestra abusiva è stata sequestrata.