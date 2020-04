L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” la polizia nel quartiere di Bonagia ha scoperto un magazzino adibito a sala da barba, dove dentro c’era il barbiere che stava tagliano i capelli al cliente. Per i due è scattata la sanzione per non aver rispettato le normative anticoronavirus, inoltre il locale è stato sequestrato.