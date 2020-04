L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia e i dati sono sempre più drammatici. Ciò nonostante secondo quanto riporta “La Sicilia” vi sono ritardi nei tamponi, migliaia di persone sono in attesa del test ormai da giorni. Queste le parole rilasciate a “La Sicilia” di Lidia Maugeri, donna rientrata dalla Lombardia il 22 marzo: « Sono rientrata dalla Lombardia in Sicilia il 22 Marzo e, come prevede uno dei primi Decreti del Governatore Musumeci, sono entrata immediatamente in isolamento e quarantena per la durata prevista di 14 giorni, terminati i quali sarei stata sottoposta a tampone rino-faringeo (obbligatorio per finire il periodo). Purtroppo ad oggi, sono quasi al termine della quarta settimana, rimango bloccata a casa perchè nessuno mi ha contattato per sottopormi alla profilassi. Sono al limite della disperazione, sommersa nei rifiuti (che non posso conferire) e con la paura che il 4 Maggio ancora debba rimanere in isolamento».