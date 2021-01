Ben 115 persone multate in un solo giorno a Palermo, perché trovate in giro per la città senza mascherine né un valido motivo che ne giustificasse l’uscita. Tre attività commerciali sanzionate, a una delle quali è stata imposta la chiusura temporanea di alcuni giorni. È questo il bilancio dei controlli anti-Covid messi in campo dalle forze dell’ordine per contrastare la diffusione dei contagi da coronavirus.

Controlli rafforzati in particolare dopo l’ordinanza regionale che istituisce la zona rossa in Sicilia. Nella sola giornata di ieri, a Palermo, le forze dell’ordine hanno infatti controllato 2.168, di cui 115 multati appunto, e 405 negozi.