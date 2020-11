Come riportato da “PalermoToday” ancora un focolaio in una casa di riposo.

Trentatré dei 51 ospiti dell’Istituto figlie della misericordia e della croce di via Evangelista di Blasi sono risultati positivi al tampone rapido, così come 5 operatori (su 21) e 4 suore. Quasi tutti sono risultati asintomatici. Gli altri operatori e i volontari del servizio civile sono risultati negativi e rimandati a casa in isolamento fiduciario.





Per confermare il dato domani verranno eseguiti i tamponi molecolari dell’Asp, che arriverebbero a diversi giorni dal primo caso conclamato. Nel vuoto i numerosi appelli lanciati dall’istituto per richiedere rinforzi di personale sanitario. Nella struttura restano in servizio 8 operatori fra cui i 5 contagiati, e le tre suore infermiere, anche loro colpite dal virus.