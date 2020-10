L’emergenza Coronavirus continua a colpire a Palermo, i contagi sono sempre di più giorno per giorno.

Secondo quanto riporta “Gds.it” hanno chiuso per un caso di sospetta positività al Covid-19 i tre punti vendita di “Spinnato” in Via Principe di Belmonte.





Un cartello ha avvertito la clientela che “in via precauzionale a causa di una presunta positività al covid-19 di un nostro collaboratore, per garantire la sicurezza di tutti i nostri clienti abbiamo deciso di chiudere temporaneamente i nostri locali in via Principe di Belmonte”.