Nessun nuovo positivo al terzo tampone nella Missione Speranza e Carità la prima zona rossa post lockdown in Sicilia.

La Missione di Biagio Conte a Palermo è stata teatro del diffondersi del virus in maniera preoccupante e non è stato facile far rispettare la zona rossa.





Già al secondo controllo era stato solo uno il nuovo positivo. Adesso, al terzo tampone, si può certificare lo stop al contagio. Nessun nuovo caso.

E’ la stessa La Missione Speranza e Carità di Palermo a comunicare che gli accolti e i missionari ( circa 300 persone) delle 4 comunità di accoglienza, in regime di zona rossa causa covid, sono tutti negativi al terzo tampone fatto in questi giorni.