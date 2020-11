Questo il messaggio via social del sindaco di Palermo Leoluca Orlando: “Un video duro ma preciso, che racconta senza giri di parole cosa sta succedendo negli ospedali palermitani. Un monito a non sottovalutare la gravità della situazione. Occorre fare tutto per evitare che a Palermo e in Sicilia ci sia una strage annunciata”

Ecco il video completo girato presso l’Ospedale Civico di Palermo nel reparto Covid.