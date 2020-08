Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolinea come la pandemia di Covid-19 abbia mostrato i limiti dei sistemi sanitari nel mondo. Ecco le sue parole riportate da “Ilfattoquotidiano”: “Il mondo spende miliardi ogni anno per prepararsi a potenziali attacchi terroristici, ma abbiamo imparato la lezione nel modo più duro: a meno che non investiamo nella preparazione contro le pandemie, e nella crisi climatica, restiamo esposti a danni enormi“.