In merito alla situazione legata al Coronavirus, il presidente dell’Ordine dei Medici Toti Amato, componente del consiglio direttivo della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, ha organizzato una riunione dei medici siciliani per fare studiare alcune strategie per scongiurare il possibile arrivo del virus in territorio siciliano. La riunione in questione si terrà oggi, lunedì 24 febbraio, alle 19 a Villa Magnisi, sede dell’Omceo di Palermo. Inoltre, Amato si è anche espresso in merito alla situazione attuale: «In Italia i contagi sono raddoppiati in 24 ore, colpendo medici, operatori sanitari e infermieri. La condizione straordinaria impone che tutti i medici conoscano i protocolli operativi regionali e ministeriali per la gestione del virus, ma per prestare assistenza ai pazienti è indispensabile che per primi siano i medici e gli operatori sanitari a lavorare in piena sicurezza».