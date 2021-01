L’emergenza Coronavirus si fa sempre più allarmante, i contagi aumentano sempre più. Oggi verranno dati nuovi colori alle Regioni, anche se la Sicilia rimarrà in zona rossa come Lombardia e Alto Adige.

Secondo quanto riporta “Gds.it”, ci potrebbe essere per la prima volta la zona bianca per la provincia di Trento, questa nuova zona è la grande novità del Dpcm del 16 gennaio. In zona arancione dovrebbero rimanere Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Stessa cosa per Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Infine zona gialla per Campania, Molise, Sardegna e Basilicata.