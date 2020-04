Un nuovo caso di positività da Coronavirus è stato registrato all’ospedale Longo di Mussomeli (CL). Stando a quanto riferito da “Ilsicilia.it”,, si tratta di un paziente ricoverato in Lungodegenza, reparto in cui martedì era morta una donna di 90 anni di Casteltermini. Il contagio era stato scoperto post mortem, ma il decesso è stato comunque ricondotto a patologie di natura oncologica. Il paziente è stato trasferito nel reparto Malattie infettive dell’ospedale San’Elia di Caltanissetta. Spostamento deciso anche per gli altri due degenti ospiti della Lungodegenza. Intanto cominciano ad arrivare i risultati dei primi tamponi ai quali sono stati sottoposti tutti i pazienti e gli operatori sanitari della struttura sanitaria. Dagli esiti dei primi esami effettuati non risultano contagiati al coronavirus. Il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone fa sapere che i primi risultati pervenuti non fanno dedurre situazioni critiche all’interno dell presidio ospedaliero. Nel frattempo all’ospedale di Mussomeli i nuovi ricoveri restano sospesi.