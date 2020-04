Sono sette i casi confermati di Covid-19 in Vaticano. A sei già comunicati, si è aggiunto un altro dipendente della Santa Sede, già in isolamento dalla metà di marzo per via della moglie, che era risultata positiva al Coronavirus dopo aver prestato servizio nell’ospedale italiano dove lavora, come fa sapere il portavoce vaticano, Matteo Bruni. “Tutte le realtà istituzionali, i diversi enti e dicasteri della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguono solo nelle attività essenziali, inderogabili e indifferibili, chiaramente adottando, nella massima misura possibile, gli opportuni provvedimenti, che includono il lavoro da remoto e criteri di turnazione, al fine di salvaguardare la salute del personale”.