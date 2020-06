Salgono a 27 gli attuali positivi al Coronavirus in Calabria. Stando a quanto riferito da “Gazzettadelsud.it”, nelle ultime 24 ore infatti è emerso un nuovo caso. In tutto sono 4 le persone ricoverate (nessuna in terapia intensiva) mentre 23 si trovano in isolamento domiciliare. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 93.060 tamponi e le persone risultate positive sono 1.181, quelle negative sono 90.638. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Il positivo di oggi è un asintomatico rientrato dalla Svizzera.