Quattro ragazzi di ritorno dalle vacanze a Malta sono risultati positivi al coronavirus dopo tampone di controllo. Si tratta di un gruppo di amici residenti Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

A darne notizia è stato lo stesso sindaco Michele Mastro, in un post sui social: “Durante il viaggio hanno avvertito i sintomi e chiamato i loro rispettivi medici di famiglia. Dall’aeroporto fino alla loro cittadina di residenza hanno viaggiato in macchina. Prima di partire da Malta avevano fatto il test risultato negativo. Tuttavia, i ragazzi avvertendo comunque i sintomi hanno reagito seguendo le buone regole della prevenzione”. Per precauzione il sindaco ha annullato tutti gli eventi estivi previsti in calendario nella cittadina.