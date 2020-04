L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, c’è un nuovo caso di positività all’Ospedale di Siracusa, si tratta di una paziente di Geriatria. Il reparto è stato bloccato temporaneamente per permettere al personale dell’Ospedale di sanificare l’ambiente, tutto il personale e i pazienti saranno sottoposti a tamponi.