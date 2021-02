Nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che indica l’incidenza di contagi da Covid, secondo quanto riporta “Tgcom24”, la situazione in Italia resta invariata rispetto alla settimana precedente, fatta eccezione per la Sardegna che si aggiunge alla Valle d’Aosta come Regione arancione.

L’Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano restano le uniche aree ad alta incidenza di contagi da Covid 19, contraddistinte dal rosso scuro.