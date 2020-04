Si è concluso il vertice tra il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, il presidente dell’Assoarbitri, Marcello Nicchi, e dell’Assoallenatori, Renzo Ulivieri e i presidenti delle Leghe di Serie A Paolo Dal Pino, di Serie B Mauro Balata e Serie C Francesco Ghirelli. Nessuna decisione è stata presa, così come non è arrivato il verdetto sul protocollo medico presentato dalla FIGC, decisivo per l’eventuale ripresa del calcio italiano. Come riporta extratv.it, Spadafora nelle prossime ore si confronterà con il Ministro della Salute, Speranza, e col Comitato Tecnico Scientifico. Intanto rischia di slittare la ripresa degli allenamenti, che molte squadre, Frosinone compreso, avevano fissato al 4 maggio. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha dichiarato: “Ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.